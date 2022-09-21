KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sağanak ve ardından başlayan dolu etkili oldu.
Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve ardından dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal alanlar ve Kuğulu Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)
Kaynak: DHA
Seydişehir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › KONYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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