KONYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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KONYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

21.09.2022 20:48

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sağanak ve ardından başlayan dolu etkili oldu.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sağanak ve ardından başlayan dolu etkili oldu.

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve ardından dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal alanlar ve Kuğulu Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU - Son Dakika

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