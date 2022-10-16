Hurdacı dükkanlarına düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Hurdacı dükkanlarına düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

16.10.2022 11:46

Konya'da hurdacı dükkanlarına düzenlenen operasyonda çok sayıda rögar kapağı, mazgal ve çöp kutusu aparatının yanı sıra çeşme malzemeleri ile elektronik aletler ele geçirildi, 3 iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Konya'da hurdacı dükkanlarına düzenlenen operasyonda çok sayıda rögar kapağı, mazgal ve çöp kutusu aparatının yanı sıra çeşme malzemeleri ile elektronik aletler ele geçirildi, 3 iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yeni Meram Sanayisi'nde hırsızlık neticesinde elde edilen ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahipleri Reşit A, Behçet Ç. ve Berat A. hakkında "hırsızlık malı satın almak ve mühür fekki"nden adli ve idari işlem yaptı.

Yapılan aramalarda, 5 rögar kapağı, 10 yağmur suyu mazgalı, 9 çöp kutusu sabitleme aparatı, 90 alüminyum boru aparatı, 110 vana, 20 musluk başlığı, 10 çeşme bataryası, birçok elektronik araç-gereç ile motosiklet ve otomobil aküsü ele geçirildi.

Öte yandan kamu mallarını düşük fiyatla satın alıp yüksek fiyatlara satan 3 iş yerinin daha önce de aynı sebeple mühürlendiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurdacı dükkanlarına düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hurdacı dükkanlarına düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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