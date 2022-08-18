Konya haberi | Konya'da izinlerini tamamlayan gurbetçiler dönüyor - Son Dakika
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Konya haberi | Konya'da izinlerini tamamlayan gurbetçiler dönüyor

18.08.2022 09:44
Konya haberi | Konya'da izinlerini tamamlayan gurbetçiler dönüyor

Konya gündem haberi: Yerleşik nüfusundan çok, yurt dışında gurbetçisi bulunan Konya'nın Kulu ilçesinde, tatillerini bitirip, ülkelerine otobüslerle dönüşe geçen vatandaşların geldiği otogarda hüzün yaşanıyor.

Yerleşik nüfusundan çok, yurt dışında gurbetçisi bulunan Konya'nın Kulu ilçesinde, tatillerini bitirip, ülkelerine otobüslerle dönüşe geçen vatandaşların geldiği otogarda hüzün yaşanıyor.

Yolcularını Avusturya'ya taşıyan otobüs şoförü Ergün Balaban, "Uçakla yolculuk 15 saat sürüyor. Bir Kululu bizimle 27 saat yolculuk yapıyor. Güzergahımız Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya üzerinden Avusturya. Gurbetçi vatandaşlarımız gelirken özlemle, heyecanla geliyor. Giderken de hüzün var, burukluk var." dedi.

Otogarda ablasını uğurlayan Eyüp Gündüz kardeşine sarılırken, hüzünlü anlar yaşandı.

Abla Ayşe Gündüz 24 yıldır Avusturya'da olduğunu belirterek, gelirken sevinç duyduğunu ama giderken ağlayarak gittiklerini söyledi.

İzine gelirken çok heyecanlı olduğunu belirten bir başka gurbetçi Yasin Akboğa da "Dönüş hüzünlü oluyor, ailesi burada, annesi babası burada, bugün bile otobüste son yarım saatini ailesiyle geçirenler oluyor. Geliş mutlu, dönüş hüzünlü." dedi.

Yaşanan vedalaşmaların ardından kalkışa geçen gurbetçi otobüsü Avusturya'nın ikinci büyük şehri Graz'a doğru hareket etti.

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Kaynak: AA

Avusturya, Balaban, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberi | Konya'da izinlerini tamamlayan gurbetçiler dönüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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