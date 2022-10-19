Konya haberi | Konya'da Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer düzenlendi - Son Dakika
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Konya haberi | Konya'da Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer düzenlendi

19.10.2022 18:02
Konya haberi | Konya'da Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer düzenlendi

Konya bölgesinden gelen habere göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Konya'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Konya'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer gerçekleştirildi.

Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Sezgin'in yaşam öyküsü ve felsefesi hakkında bilgi paylaşıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Ayşegül Kutluca, Sümeyye Baybara ve Mihriban Ataş da öğrencilere seminer verdi.

Konuyla ilgili Meram Fen Lisesi'nde Prof. Dr. Mustafa Şahin, Meram Anadolu Lisesi'nde ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman seminer gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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Fuat Sezgin, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberi | Konya'da Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer düzenlendi - Son Dakika

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