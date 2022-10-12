Konya haberi: Seydişehir termal tesisleri bir yılda 72 bin kişiyi ağırladı

Seydişehir'deki Seydi Şifa Termal Tesisleri son bir yıl içerisinde 72 bin 172 kişiyi ağırladı.

Son yıllarda termal turizmde giderek adından söz ettirmeye başlayan Seydi Şifa Termal Tesisleri şifa arayanların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaz aylarında günde ortalama 600 kişinin kaldığı tesislerin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu belirterek, "Son 12 ayda 72 bin ziyaretçimiz termal tesisimizden faydalanmış olup, bunun 47 bini şehir dışından, 25 bini ise Seydişehirli misafirlerimizden oluşmuştur. Bundan sonraki hedefimiz Seydişehir'i termal kent haline dönüştürmek. Bu noktada ciddi çalışmalarımız oldu. Yatırımcılarımıza asra satışlarımızı gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız bölgede 5 yıldızlı oteller, termal sağlık tesisleri, devre mülkler inşa edecek ve burada misafirlerini ağırlayacak. Bundan sonraki hedefimiz termal sera bölgeleri oluşturmak." dedi.