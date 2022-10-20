Proje hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, "Projenin amacının çocukların eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlar hedefleniyor. " dedi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haberi: Yalıhüyük'te Aile Okulu Projesi eğitimlerine başlandı - Son Dakika

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