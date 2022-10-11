Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu - Son Dakika
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Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu

11.10.2022 14:22
Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu

Konya gündem haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çoban, dağlık alanda 5 kilo 150 gram istiridye mantarı buldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çoban, dağlık alanda 5 kilo 150 gram istiridye mantarı buldu.

Akçabelen Mahallesinde çobanlık yapan Durmuş Çetin, koyun sürüsünü dağlık alanda otlatırken büyük bir istiridye mantarı gördü.

Mantarın terazide, 5 kilo 150 gram ağırlığına sahip olduğu belirledi.

Çetin, gazetecilere, mantarı yıkılmış bir ağacın yanında bulduğunu söyledi.

İlk defa bu büyüklükte mantar bulduğunu dile getiren Çetin, "Merak edip kilogram ağırlığını öğrenmek için köy meydanına getirdim. Gören herkesin ilgisini çekti, şaşırdılar. Hep birlikte mantarla hatıra fotoğrafı çektirdik. Tarttık, 5 kilo 150 gram ağırlığındaydı. Bu doğal ortamında kendiliğinden yetişen istiridye mantarları kat kat şekliyle ağaçlarda olur, bölgemizde 'atar mantarı' deriz. Bazı yerlerde 'ağaç mantarı' ya da 'dalak' derler." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Durmuş Çetin, Akçabelen, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu - Son Dakika
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