Yasa dışı canlı mühre ile avlanan şahin doğal yaşam alanına bırakıldı

KONYA - Konya'da göl çevresinde yasa dışı canlı mühre kullanılarak avı gerçekleştirilen yırtıcı türlerden şahin Beyşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar tarafından ait olduğu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri tarafından Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü çevresinde 3 gün önce müşterek olarak yürütülen denetimlerde yasa dışı olan canlı mühre kullanılarak şahin avladığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Her iki avcıya toplamda 45 bin liralık idari para ve diğer cezalar uygulandı. Ekipler tarafından canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 12 kaya güvercini ile avlanan 1 şahine el konuldu. Beyşehir Milli Parklar Şefliğine götürülen sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen yırtıcı şahin ve kaya güvercinleri, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir'in de katıldığı bir programda ait olduğu doğal yaşam sahasına tekrar bırakıldı. Avcılar tarafından Suğla Gölü çevresinde avlanan şahini götürüldüğü Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Alanında kendi elleriyle yaşam alanına bırakan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, milli parklar ve jandarma ekiplerini yaban hayatının korunmasına yönelik yürüttükleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Türkiye'nin sahip olduğu tüm göllerin önemli bir değer olduğunu ve sahip olduğu yaban hayatı varlığı yönünden de sonuna kadar korunması gerektiğini belirten Kaymakam Akpınar, Beyşehir'de de bu anlamda korunması gereken çok özel bir göl varlığı olduğunu kaydetti. Kaymakam Akpınar, "Maalesef göllerin çevresinde kaçak avcılığın zaman zaman yapıldığını duyuyoruz. Hem jandarmamıza, hem de doğa koruma ve milli parklar şefliğimize özellikle talimat verdim. Güvercini yakalayıp sonra güvercinle yırtıcı kuşları yakalıyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla piyasası da var bunun ama elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz bunlarla. Arkadaşları tebrik ediyorum. Aynı zamanda cezaları da yazılmış. İnşallah aynı kararlılıkla yaban hayatının korunmasına yönelik mücadeleye devam edeceğiz. Bu tür yollarla farklı türleri ve yırtıcı kuşları yakalıyorlar. İnşallah biz böyle mücadele ettikçe bu olaylar azalacaktır. Verilen cezalar da artık caydırıcı, eskisi gibi değil. İnşallah bu çalışmaların çok faydalarının olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.