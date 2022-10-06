Konya haberleri | Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa G. ile maktul Mehmet Ali Güçlü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Sefa G, olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı da tanık olarak dinlenmesi beklenen Azıza N. ile ilgili İl Göç İdaresinde bir kaydın bulunmadığını hatırlatarak, "Tanığın olaya ilişkin doğrudan bilgisi yoktur. Türkiye'de bulunup bulunmadığı da belli değildir. Bu nedenle tanığın dinlenmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesini talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için bulunmayan tanığın dinlenmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesine, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına teslimine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide 16 Aralık 2021'de hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bulunan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlenmiş, Sefa G. kiralık bir araçla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.