Konya haberleri | Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberleri | Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

06.10.2022 12:32
Konya haberleri | Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Edinilen Konya haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa G. ile maktul Mehmet Ali Güçlü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Sefa G, olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı da tanık olarak dinlenmesi beklenen Azıza N. ile ilgili İl Göç İdaresinde bir kaydın bulunmadığını hatırlatarak, "Tanığın olaya ilişkin doğrudan bilgisi yoktur. Türkiye'de bulunup bulunmadığı da belli değildir. Bu nedenle tanığın dinlenmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesini talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için bulunmayan tanığın dinlenmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesine, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına teslimine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide 16 Aralık 2021'de hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bulunan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlenmiş, Sefa G. kiralık bir araçla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Konya gündem: Konya'da karısını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanığın yargılanması sürüyor Konya gündem: Konya'da karısını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanığın yargılanması sürüyor Konya'da '2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı' sona erdi Konya'da '2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı' sona erdi
Kaynak: AA

Ali Güçlü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri | Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:59 Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:40 Fikret Ali'den sonra Leyla Süreyya! Oyuncu Hazal Kaya çocuklarına verdiği isimleri yorumladı: Biz böyle eski isim seviyoruz
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
11:11 Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:03 Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti
11:48 Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu
10:50 Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yollayarak gelir vergisinde düzenleme talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 13:04:08. #1.11#
SON DAKİKA: Konya haberleri | Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement