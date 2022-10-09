Konya haberleri... Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü - Son Dakika
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Konya haberleri... Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

09.10.2022 15:44
Konya haberleri... Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü

Gelen Konya haberlerine göre Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

Konya'da bıçaklanan kişi, sığındığı fırında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanan Süleyman Durmuş (48) yaralandı.

Durmuş, yaralı halde yakınlardaki bir fırına sığındıktan sonra yere yığıldı.

İş yerindeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Süleyman Durmuş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri... Konya'da bıçaklanan kişi sığındığı fırında öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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