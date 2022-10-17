Konya haberleri | Konya'da canlı mühre ile şahin avına 45 bin lira ceza

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, milli park görevlileri tarafından canlı mühre ile şahin avcılığı yaptığı öne sürülen 2 kişiye, toplam 45 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin sorumluluk sahasındaki av koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik denetim ve kontrolleri devam ediyor. Milli parklar görevlileri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içerisinde Soğla Gölü çevresinde yaptığı denetimlerde, canlı mühre ile şahin avladığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Avda canlı mühre olarak kullanılan 12 kaya güvercini ile yakalanan 1 şahine el koyan ekipler, haklarında yasal işlem başlatılan 2 kişi hakkında toplamda 45 bin liralık para cezası uyguladı. - KONYA