Konya haberleri... Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Konya haberleri... Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi

17.10.2022 15:43
Konya haberleri... Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi

Konya haberler: Konya'nın Seydişehir ilçesinde, canlı mühre ile şahin avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 45 bin liralık para cezası verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, canlı mühre ile şahin avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 45 bin liralık para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki av koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Milli Parklar görevlileri, Seydişehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliği içerisinde Suğla Gölü çevresinde yaptığı denetimlerde, canlı mühre ile şahin avladığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı.

Canlı mühre olarak kullanılan 12 kaya güvercini ile 1 şahine el koyan ekipler, haklarında yasal işlem başlatılan 2 kişiye toplam 45 bin liralık cezai işlem uyguladı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri... Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haberleri... Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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