Konya haberleri! Konya'da hırsızlık malları satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya haberleri! Konya'da hırsızlık malları satan şüpheli yakalandı

18.10.2022 14:48
Konya haberleri! Konya'da hırsızlık malları satan şüpheli yakalandı

Konya haber: Konya'da hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, baskın düzenlenen bir depoda 50 adet çalıntı elektronik eşya ele geçirildi.

Konya'da hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, baskın düzenlenen bir depoda 50 adet çalıntı elektronik eşya ele geçirildi. Çalıntı malları satan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir depodan 50 adet elektronik eşya ele geçirildi. Meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yaptığı detaylı araştırma yaptı. Polis ekipleri merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesindeki bir adreste hırsızlık malı ticareti yapıldığını tespit etti. Herhangi bir tabelası olmayan ve depo olarak kullanılan adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada, bağ evleri ve iş yerlerinden çalındığı düşünülen 10 adet elektronik testere, 15 adet matkap, 2 adet su motoru, 1 adet duvar kırıcı, 1 adet kaynak makinesi, 5 adet elektrikli vidalama, 4 adet flex, 2 adet projektör ve çeşitli elektronik malzemeler olmak üzere toplamda 50 parça hırsızlık malı eşya ele geçirildi. Deponun sahibi olan ve hırsızlık malı alım-satımı yaptığı tespit edilen E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı mal ticareti yapan şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Feridiye Polis Merkezi Amirliğine götürülen çalıntı eşyaların daha önce mağdur olup müracaatta bulunan vatandaşlara teslim edileceği ifade edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya haberleri! Konya'da hırsızlık malları satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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