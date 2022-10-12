Kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı

12.10.2022 10:48

Konya'da girdikleri evden döviz ve ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren iki kadın şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da girdikleri evden döviz ve ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren iki kadın şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, girdikleri evden bir miktar döviz ile ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, incelediği güvenlik kameralarından, iki kadın şüphelinin hırsızlıktan önce ve sonra kılık değiştirdiklerini belirledi.

Polis, şüphelilerden Ebru P'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlıktan önce ve sonra kılık değiştirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kılık değiştirerek evden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı - Son Dakika
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