İddiaya göre, üniversite öğrencisi S.Y.D. Beyşehir-Bademli Mahallesi yolunda aralarında husumet olan M.B. ile tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika

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