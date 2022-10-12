İddiaya göre, Murat Yetiksoy ile kardeşi İbrahim Yetiksoy (30), 4 Ekim'de kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitmiş, çıkan tartışmanın, kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D. tabancayla İbrahim Yetiksoy'u göğsünden yaralamıştı. Şüpheli Ramazan D, kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haberleri: Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü - Son Dakika

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