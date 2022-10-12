Konya haberleri: Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü - Son Dakika
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Konya haberleri: Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü

12.10.2022 19:02
Konya haberleri: Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü

Gelen Konya haberine göre Konya'da alacak meselesi nedeniyle gittiği evde silahla ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da alacak meselesi nedeniyle gittiği evde silahla ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahla göğsünden yaralanan İbrahim Yetiksoy (30), 8 gündür tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Murat Yetiksoy ile kardeşi İbrahim Yetiksoy (30), 4 Ekim'de kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitmiş, çıkan tartışmanın, kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D. tabancayla İbrahim Yetiksoy'u göğsünden yaralamıştı. Şüpheli Ramazan D, kısa sürede yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri: Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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