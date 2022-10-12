Konya haberleri: Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi bir hafta sonra öldü

Konya'da alacak meselesi nedeniyle gittiği evde silahla ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Silahla göğsünden yaralanan İbrahim Yetiksoy (30), 8 gündür tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İddiaya göre, Murat Yetiksoy ile kardeşi İbrahim Yetiksoy (30), 4 Ekim'de kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitmiş, çıkan tartışmanın, kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D. tabancayla İbrahim Yetiksoy'u göğsünden yaralamıştı. Şüpheli Ramazan D, kısa sürede yakalanmıştı.
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