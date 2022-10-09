Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı

09.10.2022 17:35
Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı

Gelen Konya haberine göre Konya'da sokak ortasında bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden şahsın kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya'da sokak ortasında bıçaklandıktan sonra sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden şahsın kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısının alacak verecek meselesi yüzünden eniştesini öldürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından cinayet zanlısının öldürülen Süleyman Durmuş'un kayınbiraderi Ramazan D. (34) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ramazan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D'nin eniştesini alacak verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü. - KONYA

YORUMLAR
500
Mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı Mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2) Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2)
Kaynak: İHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 23:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Konya haberleri | Konya'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı kayınbirader çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement