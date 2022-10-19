Güneysınır ilçesi Kızılöz Mahallesi'ndeki sulama göletinde yaralı bir pelikan olduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

Güneysınır, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haberleri! Konya'da sulama göletine düşen pelikan, AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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