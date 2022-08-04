Konya haberleri: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Konya haberleri: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı

04.08.2022 08:39
Konya haberleri: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı

Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Can Ahmet Kaynak (19) idaresindeki 42 K 0532 plakalı otomobil Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada araç sürücü Kaynak ile araçta bulunan Mahmut Ülgen (22) yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Kaynak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Can Ahmet, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya haberleri: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika
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