Arık, yaptığı açıklamada, kanserde hastaların erken tanı alıp erkenden tedaviye başlamalarının tedavi başarısı ve hastanın beklenen yaşam süresi üzerinde çok etkisi bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yalıhüyük, Pazaryeri, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya haberleri: Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor - Son Dakika

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