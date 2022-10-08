Konya haberleri: Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberleri: Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor

08.10.2022 11:02
Konya haberleri: Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor

Konya yerel gündem haberine göre Yalıhüyük'te Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Mobil Sağlık Merkezince, kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştiriliyor.

Yalıhüyük'te Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Mobil Sağlık Merkezince, kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştiriliyor.

İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı ile Belediye Başkanı Hasan Koçer, Kapalı Pazaryeri'ndeki sağlık ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, TSM Başkanı Dr. Mehmet Emin Arık'tan bilgi aldı.

Arık, yaptığı açıklamada, kanserde hastaların erken tanı alıp erkenden tedaviye başlamalarının tedavi başarısı ve hastanın beklenen yaşam süresi üzerinde çok etkisi bulunduğunu ifade etti.

İlçedeki kanser taramasının 3 gün süreceği bildirildi.

YORUMLAR
500
İzmir haberleri | Ödemiş'te ruhsatsız silah operasyonu İzmir haberleri | Ödemiş'te ruhsatsız silah operasyonu Başkan Çalışkan: 'İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık' Başkan Çalışkan: 'İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık' Aydın haberi | Didim'de Rumeli mübadillerin torunları etkinlikte biraraya geldi Aydın haberi | Didim'de Rumeli mübadillerin torunları etkinlikte biraraya geldi
Kaynak: AA

Yalıhüyük, Pazaryeri, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri: Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:25 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
15:07 İstanbul'da zabıtayı isyan ettiren olay! Yakalanan dilenciye para verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:06:44. #1.12#
SON DAKİKA: Konya haberleri: Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement