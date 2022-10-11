Konya haberleri: Yunak'ta açık havada kitap okumu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Konya haberleri: Yunak'ta açık havada kitap okumu etkinliği düzenlendi

11.10.2022 15:52
Konya haberleri: Yunak'ta açık havada kitap okumu etkinliği düzenlendi

Konya haberler... Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Kitap Okuyalım Okuduklarımızı Paylaşalım" projesi kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için açık havada kitap okuma etkinliği düzenledi.

Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Kitap Okuyalım Okuduklarımızı Paylaşalım" projesi kapsamında kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için açık havada kitap okuma etkinliği düzenledi.

Yunak Atatürk İlköğretim Okulu ve Hacıtekin İlköğretim Okulu bahçesinde "Kitap oku, geleceğini doku" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Yunak Kaymakamı Murat Karahan, ilçe protokolü ve öğrencilerle yaklaşık yarım saat boyunca kitap okudu.

Proje kapsamında sınıf ve Türkçe öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin yaş ve beğenilerine göre seçilen kitaplar okunduktan sonra kitapların özeti çıkarıldı.

Kaymakam Karahan, kitap okuma adına yapılan her türlü etkinlik ve faaliyetlere katılacaklarını ve destek vereceklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ise kitap okuma alışkanlığının insan hayatına kattığı olumlu etkileri anlatarak, öğretmen ve öğrencilerle bu yılı okuma yılı ilan ettiklerinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Yunak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya haberleri: Yunak'ta açık havada kitap okumu etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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