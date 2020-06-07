KONYA Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

KONYA Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yolun kenarındaki evin samanlığının duvarına çarptı.

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yolun kenarındaki evin samanlığının duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Ağılbaşı Mahallesi yakınlarında kavşakta meydana geldi. Öztürk Barak (39) yönetimindeki 42 BY 165 plakalı hafif ticari araç, kavşakta sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun kenarındaki evin samanlığının duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Öztürk Barak, yanındaki Hakan Ergül (41) ve Hatice Ergül (62) yaralandı. Araç içinde sıkışan Hakan Ergül ve Hatice Ergül, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı 3 kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Ergül ve Hatice Ergül, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. (

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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