Son Dakika Haberleri: Konya Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı 5 Yaralı

Konya Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı 5 Yaralı

3 dakika önce

Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı 5 yaralıKonya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Konya Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı 5 Yaralı, System.String[]
Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıraların Cahı Mahallesi Cahı Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Ali Yelli'nin kullandığı 33 L 3189 plakalı hafif ticari araç, Harun Ulucan idaresindeki 42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:43 Kaynak: DHA

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