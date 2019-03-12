Konya Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı 5 Yaralı
3 dakika önce
Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı 5 yaralıKonya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı 5 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıraların Cahı Mahallesi Cahı Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Ali Yelli'nin kullandığı 33 L 3189 plakalı hafif ticari araç, Harun Ulucan idaresindeki 42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:43 Kaynak: DHA
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