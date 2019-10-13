Son Dakika Haberleri: Konya hafif ticari aracın yayaya çarpma anı kamerada
Son Dakika Güncel Konya hafif ticari aracın yayaya çarpma anı kamerada

Konya hafif ticari aracın yayaya çarpma anı kamerada

53 dakika önce

Konya'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konya'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanan bir kişiye, kendisine yeşil ışık yanması sonucu hareket eden hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya hafif ticari aracın yayaya çarpma anı kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
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