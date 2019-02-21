Konya-Halkalı arası 5 saat 15 dakikaya düşüyor
1 saat önce
Konya-Halkalı arasını 5 saat 15 dakikaya düşüren Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda devam eden test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Turhan, inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
Konya- Halkalı
arasını 5 saat 15 dakikaya düşüren Gebze-Halkalı Marmaray
Hattı'nda devam eden test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı
Turhan, inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:00
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