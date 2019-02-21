Son Dakika Haberleri: Konya-Halkalı arası 5 saat 15 dakikaya düşüyor

Konya-Halkalı arası 5 saat 15 dakikaya düşüyor

1 saat önce

Konya-Halkalı arasını 5 saat 15 dakikaya düşüren Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda devam eden test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Turhan, inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

Konya-Halkalı arası 5 saat 15 dakikaya düşüyor, System.String[]
Konya- Halkalı arasını 5 saat 15 dakikaya düşüren Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda devam eden test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Turhan, inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:00 

Marmaray, Gebze, Konya, Halkalı, Ekonomi
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