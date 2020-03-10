KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu - Son Dakika

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KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu
6 saat önce
KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu
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