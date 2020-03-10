KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu - Son Dakika

KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu

6 saat önce

KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu.

KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu

KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu

Halkapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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