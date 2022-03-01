Konya Han Tekvando Takımı'nın büyük başarı - Son Dakika
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Konya Han Tekvando Takımı'nın büyük başarı

01.03.2022 10:58
Konya Han Tekvando Takımı'nın büyük başarı

Konya Han Tekvando Spor Kulübünün tekvando takımı, Konya Okul Sporları Şampiyonaları'nda gençlerde 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz, Yıldızlarda 8 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Konya Han Tekvando Spor Kulübünün tekvando takımı, Konya Okul Sporları Şampiyonaları'nda gençlerde 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz, Yıldızlarda 8 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Spor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Konya Han Spor Tekvando Takımı'nın, 19-20 Mart 2022'de yapılan Gençler ve 26- 27 Mart 2022'de yapılan Yıldızlar şampiyonasında büyük bir başarıya imza attığı belirtildi.

Kulübün şampiyonaya takım antrenörü Abdülbaki Özdemir gözetiminde Gençlerde 20, Yıldızlarda 16 sporcuyla katıldığı belirtilen açıklamada, önümüzdeki haftalarda sporcuların Afyon ilinde gençler, Karaman ilinde yıldızlar ve gruplar müsabakalarına katılacakları burada başarılı olmaları halinde Türkiye Şampiyonaları finallerine katılacakları ifade edildi

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Bronz Madalya, 27 Mart, Konya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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