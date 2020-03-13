KONYA Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu - Son Dakika
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KONYA Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu

7 saat önce

Hasta babası için diyaliz teknikeri olduKONYA'da diyaliz tedavisi gören babası Kerim Dursun'un (54), tedavisinde daha iyi yardımcı olabilmek için diyaliz teknikeri olan Hatice Dursun (24), hem babasına hem de aynı durumdaki hastalara yardımcı oluyor.

Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu

KONYA'da diyaliz tedavisi gören babası Kerim Dursun'un (54), tedavisinde daha iyi yardımcı olabilmek için diyaliz teknikeri olan Hatice Dursun (24), hem babasına hem de aynı durumdaki hastalara yardımcı oluyor.

3 çocuk babası Kerim Dursun'a 2007 yılında kalp, 2012 yılında da böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbrek yetmezliği teşhisinden 1 yıl sonra diyaliz tedavisine başlayan Dursun, ilk etapta diyaliz merkezine giderek tedavi olurken daha sonra evinde diyaliz tedavisini başladı. Kızı Hatice Dursun da, diyaliz merkezinden gerekli eğitimleri alıp evde babasına yardımcı olmaya başladı. Bu sırada hem babasına, hem de aynı durumdaki hastalara yardımcı olabilmek için diyaliz teknikeri olmaya karar veren Hatice Dursun, 2016 yılında KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz bölümünü kazandı. 2018 yılında mezun olan ve Aksaray'da bir diyaliz merkezinde çalışan Hatice Dursun, babasının tedavisini de ihmal etmiyor.

Babasının böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenince ailece çok üzüldüklerini belirten Hatice Dursun, şunları söyledi:

"Babamda kalp yetmezliği vardı, 2012 yılında da böbrek yetmezliği hastalığını öğrendik ve çocuk üzüldük. Kabullenmesi zor oldu. İlk önce diyaliz merkezine gidip tedavi oluyordu. Araştırdık evde de diyaliz tedavisi olabiliyormuş. Babamın daha konforlu ve yaşam kalitesini yükseltmek için de ev diyalizini tercih ettik. Annem ve ben cihazı kullanmak için eğitim aldık. Başta babam olmak üzere aynı durumdaki hastalara faydalı olabilmek için eğitim alanımı bu alanda tamamlayıp, hayatımı bu alana yönlendirdim. Hem babama hem de babam gibi birçok hastaya faydalı olmaya çalışıyorum. "

Kızı sayesinde hayata tutunduğunu ifade eden Kerim Dursun, "Haftada 5 gün ve günde 5 saat diyaliz tedavisi oluyorum. Evde tedavi olduğum için de yaşam kalitem daha yükseldi. Çünkü kendimi iyi hissetmediğimde hemen tedavi oluyorum. Bu süreçte kızımın çok faydası oldu. Kızım olmasa çok zorlanacaktık" diye konuştu.

KONYA Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu

Hatice Dursun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
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