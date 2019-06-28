KONYA Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
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Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendiKONYA Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:39 Kaynak: DHA
Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
KONYA Beyhekim Devlet Hastanesi
'nde, öğle yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, merkez Selçuklu
ilçesi Yazır
Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre öğle yemeğinde çıkan makarna, köfte ve kadayıf tatlısından yiyen 2 bin 500 kişiden, aralarında çoğunluğu hastane personeli olan 35 kişi, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. 35 kişi hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Zehirlendiklerinden şüphelenilen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de, inceleme yapmak üzere yemeklerden numune aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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