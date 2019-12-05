Son Dakika Haberleri: Konya hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı
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Konya hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

6 saat önce

Hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandıKonya'da hırsızlık suçundan cezaevinde bulunurken, tedavi için getirildiği hastanenin mahkum koğuşunun penceredeki demir parmaklıkları eğip kaçan hükümlü Murat Dinlaz (40), gittiği ayakkabıcıda yakalandı.

Hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

Konya'da hırsızlık suçundan cezaevinde bulunurken, tedavi için getirildiği hastanenin mahkum koğuşunun penceredeki demir parmaklıkları eğip kaçan hükümlü Murat Dinlaz (40), gittiği ayakkabıcıda yakalandı. Dinlaz, yeniden cezaevine teslim edildi.

Hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 ay önce tutuklanan Murat Dinlaz, geçen pazartesi günü bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevlilerine kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Dinlaz, cezaevindeki muayenesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat Dinlaz, mahkum koğuşunda gözlem altındayken pencerenin demir parmaklıklarını eğip arasından kaçtı.

AYAKABICIDA YAKALANDI

Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Murat Dinlaz'ın gidebileceği adreslere giden ekipler, Dinlaz'ın izine rastlamadı. Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Dinlaz'ın cezaevine girmeden önce Kunduracılar Sitesi'nde ayakkabıcılık yaptığını tespit etti. Dinlaz'ın o bölgede olabileceğini değerlendirip, çalışmaları o bölgede yoğunlaştırdı. Polis, dün akşam saatlerinden Dinlaz'ın aynı bölgedeki bir ayakkabıcıya girdiğini belirledi. Yapılan operasyonla Murat Dinlaz gözaltına alındı.

ÇOCUKLARIM PARASIZDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Dinlaz, çocuklarının parasız olduğunu, dışarda onlara bakabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için hastaneden firar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Dinlaz'ın yakalandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi. Murat Dinlaz, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

Konya hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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