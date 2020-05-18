KONYA Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi 91362 Sokak'ta bulunan apartmanın havalandırma boşluğuna yavru kedinin düştüğü yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Havalandırma boşluğuna merdiven uzatan ekipler, yavru kediyi düştüğü yerden kurtardı. Yukarı çıkartlan yavru kedi, kendisini bekleyen sahibine teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana