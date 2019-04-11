Konya Havalimanında Mart'ta 91 Bin 71 Yolcuya Hizmet Verildi
16 dakika önce
Konya Havalimanında Mart ayında 91 bin 71 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:45 Kaynak: İHA
Havalimanında Mart ayında 91 bin 71 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; Mart ayında Konya Havalimanında iç hat yolcu trafiği 84 bin 46 olurken, dış hat yolcu trafiği 7 bin 25 toplamda ise 91 bin 71 oldu. Mart ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 627 olduğu belirtilen açıklamada, "Dış hatlar uçak trafiği 58 olmak üzere, toplam uçak trafiği 685'e ulaştı. 2019 yılı Mart ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 727 ton olarak gerçekleşti. 3 aylık gerçekleşmelerde ise, Konya Havalimanında Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 255 bin 726'ya, uçak trafiği bin 864'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 157 ton oldu" denildi. - KONYA
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