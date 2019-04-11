Son Dakika Haberleri: Konya Havalimanında Mart'ta 91 Bin 71 Yolcuya Hizmet Verildi

Konya Havalimanında Mart'ta 91 Bin 71 Yolcuya Hizmet Verildi

16 dakika önce

Konya Havalimanında Mart ayında 91 bin 71 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Konya Havalimanında Mart'ta 91 Bin 71 Yolcuya Hizmet Verildi, System.String[]
Konya Havalimanında Mart ayında 91 bin 71 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; Mart ayında Konya Havalimanında iç hat yolcu trafiği 84 bin 46 olurken, dış hat yolcu trafiği 7 bin 25 toplamda ise 91 bin 71 oldu. Mart ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 627 olduğu belirtilen açıklamada, "Dış hatlar uçak trafiği 58 olmak üzere, toplam uçak trafiği 685'e ulaştı. 2019 yılı Mart ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 727 ton olarak gerçekleşti. 3 aylık gerçekleşmelerde ise, Konya Havalimanında Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 255 bin 726'ya, uçak trafiği bin 864'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 157 ton oldu" denildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:45 Kaynak: İHA
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