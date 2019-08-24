KONYA Havuzda bulunan ördekler kirlilik nedeniyle öldü iddiası

Havuzda bulunan ördekler kirlilik nedeniyle öldü iddiası

Konya'da bir havuz içerisinde bulunan çok sayıda ördeğin kirlilik nedeniyle telef olduğu iddia edildi. Mahalle Muhtarı Osman Yağcı ise ördeklerin köpek saldırısı sonucu telef olduğunu ileri sürdü.

Merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesinde bulunan bir havuzda meydana gelen ördek ölümleri dikkat çekti. Havuz içerisinde bulunan ördeklerin havuza atılan poşet, plastik maddeler ve kirlilik nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Çok sayıda ördeğin telef olduğu havuzda, hayatta kalmayı başaran 3 ördeğin de yaşam mücadelesi verdiği görüldü. Havuzda ölü bulunan ördeklerin çevreye kötü kokular yaydığı belirtilirken, vatandaşlarda havuzun bir an önce temizlenmesini istedi. Havuz içerisinde top, plastik şişe, poşet ve çok sayıda kirli atığın olmasıda tepki çekti.

'KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU ÖLDÜLER'

Hatip Mahalle Muhtarı Osman Yağcı, ördeklerin köpeklerin saldırması sonucu telef olduğunu söyledi. Muhtar Yağcı, Havuz, mahalle sulama kooperatifimiz tarafından yapıldı. Sulamada kullanılan bir havuz. Vatandaşlarımızda oraya ördek bıraktı. Ancak mahalledeki köpekler gece havuza girip, ördeklere saldırarak ördekleri telef etmiş. Havuzda kirlilik problemimiz var. Ancak en kısa sürede havuzu temizleyeceğiz. dedi.