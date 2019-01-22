Son Dakika Haberleri: Konya Heyelan Nedeniyle Yolda Yarık Oluştu

Konya Heyelan Nedeniyle Yolda Yarık Oluştu

1 saat önce

Heyelan nedeniyle yolda yarık oluştuKonya- Hadim karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu.

Heyelan nedeniyle yolda yarık oluştu

Konya- Hadim karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu.

Konya'yı Hadim ilçesine bağlayan karayolunun Eğiste Deresi mevkisinde, viyadük çalışmalarının başlangıç noktasında dün, yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından yolun yaklaşık 30 metrelik bölümünde yarık oluştu. Yolda dubalarla güvenlik önlemi alındı. Heyelan viyadük inşaat şantiyesine giden tali yolda da çatlaklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yarın gerekli çalışmaları yapacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

Kar, Hadim, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'a Tepki Gösterip Vatandaşları Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:48:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Heyelan Nedeniyle Yolda Yarık Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]