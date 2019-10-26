Son Dakika Haberleri: Konya hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalamacada yakalandı
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Konya hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalamacada yakalandı

2 dakika önce

Hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalamacada yakalandıKonya'da araçlardan, teyp ve akü ile inşaat malzemeleri çaldıkları belirlenen kardeşler Gökhan D. (31) ve Polat D. (29) yakalandı.

Konya hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalamacada yakalandı, System.String[]

Hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalamacada yakalandı

Konya'da araçlardan, teyp ve akü ile inşaat malzemeleri çaldıkları belirlenen kardeşler Gökhan D. (31) ve Polat D. (29) yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde araçlardan teyp ve akü ile inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin daha öncede suç kayıtları bulunan Gökhan D. ve Polat D. adlı kardeşler olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelileri, Selçuklu ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına alındı. Polat D.'nin 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 4 farklı olaydan da arandığı belirlendi. Çaldıkları malzemeleri sattıkları tespit edilen kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
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