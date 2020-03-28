KONYA Husumetlisine ateş etmek isterken, yanlışlıkla 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Husumetlisine ateş etmek isterken, yanlışlıkla 2 kişiyi yaraladı

KONYA'da hurdacı Savaş K., husumetli olduğu kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada kaldırımda olan Erol E. (46) ve Kenan Ç.'ye isbaet etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Savaş K. de gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Savaş K. at arabasıyla hareket halindeyken iddiaya göre, husumetli olduğu bir kişiyi gördü. Bunun üzerine yanındaki tüfeği çıkaran Savaş K. bu kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kaldırımda bekleyen Erol E. ve Kenan Ç.'ye isabet etti. Yara almayan ve adı belirlenemeyen husumetlisi olduğu kişi de olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Savaş K. de polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ablasının evine sakladığı tüfek de polis tarafından ele geçirildi.