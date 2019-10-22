Son Dakika Haberleri: Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nin çalışmaları
Son Dakika Güncel Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nin çalışmaları

Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nin çalışmaları

1 saat önce

Konya İHH İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere sosyal, eğitim, yakacak ve gıda yardımlarına devam ediyor.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nin çalışmaları, System.String[]

Konya İHH İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere sosyal, eğitim, yakacak ve gıda yardımlarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışladığı adak kurbanların düzenli olarak kesimini yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı belirtilerek bu kapsamdaki adak kurbanlar, Konya'da ikamet eden 207 muhtaç ve yetim aileye teslim edildiği aktarıldı.

Konya, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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