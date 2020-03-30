KONYA İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Amirliği yakınında meydana geldi. Sinan E. (31) yönetimindeki 42 AE 335 plakalı otomobil, önünde 'U' dönüşü yasak olan kavşaktan dönmek isteyen Suriye uyruklu Hasan Hasan'ın (32) kullandığı 01 MA 3859 kullandığı plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Sinan A., yanındaki Ahmet E. (56) ve Esma E. (27) ile diğer sürücü Hasan Hasan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Hasan yaşamını yitirdi. Hasan'ın yönetimindeki otomobilde bulunan ve Adana'dan Kulu'ya mevsimlik işçi olarak gelen 7 akrabası da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.