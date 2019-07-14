Son Dakika Haberleri: KONYA İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

KONYA İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı

14 saat önce

İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde Cihan Demir(26), ikinci kattaki evlerinin zilini çalıp, kapıya açan olmayınca balkondan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü.

İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Cihan Demir(26), ikinci kattaki evlerinin zilini çalıp, kapıya açan olmayınca balkondan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Olay, bugün Hacı Seyit Ali Mahallesi 153082 Sokakta meydana geldi. Cihan Demir, ikinci kattaki evinin kapı zilini çaldı. Bir süre bekleyen Demir, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girmek için ikinci balkona kadar tırmandı. Dengesini kaybeden Demir, yere düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.
KONYA İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı
Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONYA Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü 'Evi niye gözetliyorsun?' diyen komşusunu öldürüp, 4 yakının yaraladı Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]