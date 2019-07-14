KONYA İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı
14 saat önce
İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde Cihan Demir(26), ikinci kattaki evlerinin zilini çalıp, kapıya açan olmayınca balkondan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı
KONYA'nın Seydişehir
ilçesinde Cihan Demir(26), ikinci kattaki evlerinin zilini çalıp, kapıya açan olmayınca balkondan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya
'ya sevk edildi.
Olay, bugün Hacı Seyit Ali Mahallesi 153082 Sokakta meydana geldi. Cihan Demir, ikinci kattaki evinin kapı zilini çaldı. Bir süre bekleyen Demir, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girmek için ikinci balkona kadar tırmandı. Dengesini kaybeden Demir, yere düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya Meram
Tıp Fakültesine sevk edildi.
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