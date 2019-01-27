Son Dakika Haberleri: Konya İkiz Kardeşler Yaptıkları 'Kedi Tuvaleti' İçin Patente Başvurdu

Konya İkiz Kardeşler Yaptıkları 'Kedi Tuvaleti' İçin Patente Başvurdu

45 dakika önce

Konya'da Adnan ve Uğur Kal (46) isimli ikiz kardeşler 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak yaptıkları 'kedi tuvaleti' ile hayvanların oluşturduğu kötü kokuları bitirmeyi amaçlıyor.

Konya'da Adnan ve Uğur Kal (46) isimli ikiz kardeşler 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak yaptıkları 'kedi tuvaleti' ile hayvanların oluşturduğu kötü kokuları bitirmeyi amaçlıyor. Yaptıklarını tuvaletin patenti için başvuruda bulunan ikiz kardeşler, tuvalete koydukları filtrenin kokuyu emdiğini böylelikle hayvanın kokusunun dışarıya çıkmadığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol Sistemleri Bölümü mezunu Adnan Kal ile aynı üniversitenin elektrik bölümü mezunu ikiz kardeşi Uğur Kal, daha önce 6, 12 ve 24 volt elektrikle ısıtılan pantolon ve yelek ile hız ayarlı yol kasisi gibi ürünler yaptı. Bu ürünlerde girdikleri yarışmalarda da ödül kazanan Adnan ve Uğur Kal'ın şimdi ise evcil kedilerin kötü koku oluşturmaması için çalışma başlattı. Bu çalışma sonucu da filtreli kedi tuvaleti yaptı.

FİLTRE KOKUYU ÇEKİYOR

Kedi tuvaletini 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak yaptıklarını ifade eden Adnan Kal, şunları söyledi

Kedi tuvaletimizin özelliği kokusuz ve ortamdaki tuvaleti tamamen temizlemiş olmasıdır. Kedi besleyenlerin en büyük sorunları kedinin dışkısından, idrarından kaynaklanan sorunlardır. Özellikle kış aylarındaki evlerimizdeki kokuya engel olacak dünyada bir sistem yok. Özel bir sistemle çalışıyor. Kumun içerisinde oluşan kokuyu özel bir fan sistemiyle içeriye çekiliyor. Kendi tasarladığımız yüzde yüz yerli bir filtre sistemi sayesinde kokuyu tamamen bloke ediyor ve ortamda kedi tuvaletinden kaynaklanan koku minimum seviyeye iniyor. Bu ürünümüzle ilgili patent başvurumuzu da yaptık.

Yaptıkları kedi tuvaleti sayesinde 'Tüytüy'ü evlerinde rahatlıkla besleyebildiklerini ifade eden Kal, Ortamda sıfır kokumuz var. Artık kedimizle çok daha mutlu ve huzurluyuz. Evimize gelen misafirlerimiz daha rahatlar. Genelde kedi besleyen insanlarımızın evlerinde bir koku oluşma durumu var. Koku neredeyse sıfır noktasına indiği için bu probleme çözüm getirdik. dedi.

BATARYA VE ELEKTRİKLE ÇALIŞABİLİYOR

Tuvaletin batarya ve elektrikle çalışabildiğini, aynı zamanda güneş enerjisiyle şarj olabildiğini belirten Kal, Bu ürünü ticarileştirmeyi düşündük. Bunun için gerekli başvurularımızı yaptık. Ürünümüzü en yakın zamanda ticari olarak faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Üretim aşamasına geçtik. Ürünümüz diğer kedi tuvaletleri gibi kullanılabilen bir ürün. Hiçbir farkı yok. Normal kumumuzu koyuyoruz kedimiz giriyor ve tuvaletini yapıyor. Kapalı ve açık modelimiz var. Bazı kediler kapalı tuvalet sevmiyor olabiliyor. İstedikleri ürünü alıp kullanabiliyorlar. Ürünümüz hem bataryayla, hem de elektrikle çalışabiliyor. Güneşten enerji depolama sistemine mevcut. 3 ya da 6 ayda birde filtresini değiştirmek gerekiyor. dedi.

KUM İSRAFINI ÖNLÜYORUZ

Bu tuvaletle kum israfının da önüne geçtiklerini belirten Kal, Bu sistemle kum israfını önlemiş oluyoruz. Çünkü kumun içinden kokuyu çekip depoladığı için kumda oluşabilecek bakteri ve diğer şeylerin çoğalmasını direkt olarak azaltıyor, Kum değişimini daha uzun bir süreye yayıyor. Buda tasarruf sağlıyor. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel
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