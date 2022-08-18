Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi

18.08.2022 16:32
Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi

Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerinden Hasan Demirci ve Abdullah Keskin tarafından Yalıhüyük'te yangın eğitimi verildi.

Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerinden Hasan Demirci ve Abdullah Keskin tarafından Yalıhüyük'te yangın eğitimi verildi.

Yalıhüyük KOMEK toplantı salonunda teorik eğitimle başlanan programda yangın söndürme uygulaması yapıldı. Katılımcılara yangın tüpünü kullanma şekilleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime Ahırlı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Veli Gür, Yalıhüyük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mehmet Emin Arık ve sağlık personeli katıldı.

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Kaynak: AA

Yalıhüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika

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