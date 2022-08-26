Sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi - Son Dakika
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Sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

26.08.2022 15:59
Sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yardım çalışmalarında bulunan Seydişehir Belediyesi personeli 6 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi verdi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yardım çalışmalarında bulunan Seydişehir Belediyesi personeli 6 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi verdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın makamında gerçekleştirilen törenle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yardım çalışmalarında bulunan Seydişehir Belediyesi personeli 6 AFAD gönüllüsü teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun tarafından gönüllülere AFAD çantası da hediye edildi.

Tutal, 11 Ağustos'ta yaşanan afetin ilk başladığı andan itibaren çalışmalara katılan tüm görevlilerin ve gönüllülerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Yaşanan sel afeti nedeniyle Seydişehir Belediyesinden 6 gönüllü personeli yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla afet bölgesine gönderdiklerini belirten Tutal, "Medeniyetimizin özünde yer alan yardımlaşma ve dayanışma duygularını Seydişehir'imizin her noktasında gözetmeye devam ediyoruz. Bu duygularla Kastamonu'da yaşanan doğal afet dolayısıyla afetten etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak, arama ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek amacıyla belediyemizden 6 kişilik ekibimiz Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AFAD ekipleriyle koordineli şekilde çalıştılar. " diye konuştu.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Kastamonu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi - Son Dakika

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