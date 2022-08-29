Konya'da park ve okul çevrelerinde huzur denetimi - Son Dakika
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Konya'da park ve okul çevrelerinde huzur denetimi

29.08.2022 14:41
Konya'da park ve okul çevrelerinde huzur denetimi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven" ortamını korumak için parklarda ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven" ortamını korumak için parklarda ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesini benimseyerek suçun işlenmeden önce suçluları caydırarak önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor. Merkez ilçelerde gerçekleştirilen, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gençlerle vatandaşların başta uyuşturucu maddeler ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürülebilmeleri amaçlandı. Polis ekipleri parklar, okul çevreleri ve faaliyet gösteren yakın çevredeki halka açık yerler ve bu alanların gidiş-geliş istikametinde denetimler yaptı. Çalışmalarda toplam 480 kişi ve 130 araç sorgulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da park ve okul çevrelerinde huzur denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da park ve okul çevrelerinde huzur denetimi - Son Dakika
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