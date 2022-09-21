Konya'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

21.09.2022 18:16
Konya'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturulma amacıyla "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturulma amacıyla "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirdi.

Kültürpark'ta düzenlenen programda, polis ekipleri görme ve yürüme engelli vatandaşların yaya geçidinden geçmesine yardımcı oldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, hedeflerinin araç sürücülerine yayalara yol verme alışkanlığını benimsetmek olduğunu söyledi.

Bunun için farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirten Aydın, "Yaya yola adımını attığında önceliğin onun olduğunu toplum bilincine yerleştirmek için bu etkinliği yapıyoruz. Etkinliğimizi merkez ilçe kaymakamlıklarımızı, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzle beraber yürütüyoruz. Önemli olan bu etkinliğin gündeme taşınıp zihinlerde yer edinmesidir." diye konuştu.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de koluna giren görme engelli vatandaşlarla yaya geçidinden geçti.

Dinç, "Tüm sürücülerin yayalarımıza, çocuklarımıza ve engelli kardeşlerimize özellikle dikkat etmesini istiyoruz. Şehir içi trafik kazalarında çok ciddi azalış var. Özellikle ölümlü kazalardaki azalış dikkati çekiyor. Bunu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz ve herkesin duyarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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