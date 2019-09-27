Son Dakika Haberleri: Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Aydın, yeni görevine başladı.

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Aydın, yeni görevine başladı.


Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni görev yeri Konya'da ilk olarak Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti. Daha sonra Emniyet Müdürü Aydın için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Aydın, mesai arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra makamına geçerek görevine başladı. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı
Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]