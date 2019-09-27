Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Aydın, yeni görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Aydın, yeni görevine başladı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni görev yeri Konya'da ilk olarak Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti. Daha sonra Emniyet Müdürü Aydın için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Aydın, mesai arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra makamına geçerek görevine başladı. - KONYA
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