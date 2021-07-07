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Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti - Son Dakika

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti

07.07.2021 11:44
Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti, System.String[]

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın emekli olmasının ardından düzenlenen törenle Konya'dan ayrıldı.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın emekli olmasının ardından düzenlenen törenle Konya'dan ayrıldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 2 yıldır görevde olduğu Konya'daki hizmetini tamamlayarak Türk Polis Teşkilatından emekli oldu. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Mustafa Aydın, "1975 yılında girmiş olduğum, mensubu olmaktan her zaman şeref ve onur duymuş olduğum Türk Polis Teşkilatında 46 yıl taşıdığım üniformayı bugün itibariyle çıkararak sivil hayatta da aynı mücadeleye devam edeceğim. 46 yıl taşıdığım üniformadan sivil hayata geçmenin burukluğu var ama bir o kadar da onurluyum. Kendi isteğimle şanla, şerefle dolu bir tarihi olan Türk Polis Teşkilatına bu kadar süre hizmet ettim. Bu hizmetimin sonucunda da ayrılmış bulunuyorum. Yıllar boyu vatanımızın her köşesinde teşkilatın birer parçası olarak vatan, millet, bayrak sevgisiyle verilen her görevi yerine getirdim. Bilinmesini isterim ki sadece vatan ve millet için çalıştım. Almış olduğum devlet terbiyesi, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecek ülküsüyle yaşadım ve bu duygularla bundan böyle sivil hayatımda da yaşamaya devam edeceğim. Bu mukaddes görevde vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş fedakar gazilerimize yüce Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize minnet duyuyorum. Bu onurlu yürüyüşümde çalışma hayatımın başından sonuna kadar her zaman fedakarca destek olan eşime ve kızıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aydın, konuşmasının ardından tören mangasını selamlayarak İl Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı. - KONYA

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti
Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti

Emekli, Konya, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti - Son Dakika


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