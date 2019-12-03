Son Dakika Haberleri: Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA'nın

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Aydın, ardından oylamaya geçti.

Aydın, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından, fotoğraflarda emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden Aydın, tüm çalışmaların birbirinden güzel olduğunu söyledi. AA'nın asıl sınavını, hain darbe girişiminin yaşandığı günlerde verdiğini ifade eden Aydın, "Anadolu Ajansı çalışanlarının fotoğraf çekme kabiliyeti ve tekniği, eskiden gelen bir deneyimi ortaya çıkarıyor. Geçen sene seçtiğim üç fotoğraftan ikisi kategorilerinde birinci olmuştu. Bu sene de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Konya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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