Albay Osman Akif Demirel de ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Seydişehir, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Demirel'den Seydişehir'e ziyaret - Son Dakika

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