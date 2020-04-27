Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kardeş kütüphane çalışması - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Konya İnsan Mektebi" projesi kapsamında uygulanan çalışmaların meyvesini vermeye başladığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından organize edilen "Kardeş Kütüphane" etkinliği ile kütüphanesi olan okulların, kütüphanesi olmayan okullarla eşleştirilerek kitapların, okullara bağışlandığı belirtildi.

Öğrenci ve velilerin dayanışma hareketinin merkezinde yer aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi temel alınarak oluşturulan, Konya Valiliğimizin himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Konya İnsan Mektebi' projesi kapsamında uygulanan çalışmalar, meyvesini vermeye devam ediyor. Kardeşlik ve sorumluluk bilinciyle paylaşmanın tadına varılan bu etkinlik sayesinde evlerde uyuyan kitaplar, ihtiyacı olan okullara ve öğrencilere ulaşmıştır. 02 Aralık 2019 tarihinde başlayan 'Kardeş Kütüphane' kampanyası ile 340 okul birbirleriyle eşleştirilirmiş ve 28 bin 579 kitap, kitaplıklardaki yerini almıştır.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerinden dolayı sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, dayanışma ve birlikteliğin bu anlamlı örneğini orta çıkaran tüm öğrencilerimize, onlara destek veren velilerimize ve kampanyanın düzenli bir şekilde yürütülmesinde gayret gösteren öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte olacağımız yeni çalışmalarda buluşmayı temenni ediyoruz."