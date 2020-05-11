Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "İnsan Mektebi Gelişim Davamız" kapsamında hayata geçirilen "Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi" ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, öğretmen eğitimleri, öğrenci ve veliler için çok yönlü etkinliklerle ortak değerleri paylaşarak oluşturulan matematik iletişim dilinin, etkin ve yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Farklı becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı kaydedilen projede, "Bireyin kendisini, meslekleri ve çevresini tanımasına yardımcı olacak çalışmaların yanında yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması da planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Matematiği sevdirme adına hazırlanan yayınlarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Oyunlar, teknolojinin matematiğe entegrasyonu ve yeni yöntemlerle matematik dersinin öğretilmesi hedeflenmiştir. Projede her ay değişen temalar ışığında faaliyetler düzenlenmiş, öğretmenlerin temalara uygun olarak hazırladığı matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş özgün etkinlikler kendi isimleriyle kılavuzlarda yayınlanmıştır. Velilerin de dahil edildiği faaliyetler, materyal geliştirme ve bilgi yarışmaları yapılmıştır. Matematiği pusula edinip bilimden sanata, doğadan mimariye hayatın her alanında keşfetmeyi ve problem çözmeyi geliştirecek çalışmalarda öğretmen ve velilerin desteğiyle matematik anlamlı hale getirilerek sevdirilmiştir. Okul öncesinden liseye kadar bütün kademelerde yapılan çalışmaların verimliliğinin değerlendirilebilmesi için öğrencilere ön test uygulanmıştır. Projenin ön testi, 3 bin 105 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir."

Projede öğretmen eğitimlerinin de ön planda olduğu belirtilerek şöyle devam edildi:

"Projede temalara uygun olarak eğitimler verilmiştir. 30 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de okul öncesi, sınıf ve matematik branşlarından 235 öğretmene STEM ve Maker Webinarı gerçekleştirilmiştir. 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ise Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu Matematiksel Modelleme içeriğiyle okul öncesi ve sınıf branşlarından 25 öğretmene hizmet içi eğitim şeklinde yapılmıştır. Projede, temalara uygun olarak 6 Matematik Etkinlik Kılavuzu yayınlanmış, matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş 125 etkinliğe yer verilmiştir. Bu çalışmada öncelikle öğrencilere bir şeyleri öğretmeye çalışmaktan ziyade, çocuklarla olumlu iletişim kurmaya çalışılmıştır. Yeni matematik diliyle kurulan iletişim sayesinde öğrenciler matematiğe karşı olumlu bakış açısı geliştirmişlerdir. Toplumumuzdaki matematik ön yargısına son vermek için matematiği sevdirmek bizim işimiz düsturuyla emek veren yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz."